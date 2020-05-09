“Волонтёры Победы” исполнили традиционный вальс в сквере Кафедрального собора (ВИДЕО)

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В преддверии 9 Мая “Волонтёры Победы” провели традиционный флешмоб – в центре столицы ребята станцевали вальс под военную песню “Тучи в голубом”.

Мероприятие было приурочено к 75-летию Великой Победы.

– Сегодня мы, современная молодежь, также радуемся событиям 75-летней давности, так как важность Дня Победы никогда не будет забыта, – сообщается на странице молодёжного движения.

Данная акция организуется в центре столицы ежегодно начиная с 2014 года. В этот раз из-за эпидемиологический ситуации в стране вальс пришлось провести в меньшем составе, однако при этом соблюдались все рекомендованные нормы предосторожности.

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