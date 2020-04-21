Волонтёры доставляют продукты нуждающимся людям в период чрезвычайного положения (ФОТО)

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В период действия чрезвычайного положения нуждающимся семьям доставляют продуктовые пакеты. Так, за последнюю неделю было распределено 1 502 пакета с продуктами питания.

Всего с начала действия чрезвычайного положения социально уязвимым гражданам было роздано около 3 220 продуктовых пакетов, в том числе – постояльцам Центра размещения и ориентации для лиц без места жительства и пациентам медицинских учреждений. В сотрудничестве с организацией “Дьякония” были доставлены 600 пакетов с продуктами питания, в том числе для 100 бенефициаров из пригородов и для 84 семей с детьми с особыми потребностями, – написал в соцсети генпримар Кишинёва Ион Чебан.

С 13 по 17 апреля социальные работники посетили и оказали помощь около 3 500 гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение указанного периода группы добровольцев при содействии примарии помогали пожилым людям, людям с ограниченными возможностями и особыми потребностями.

Напомним, в столице продолжается социальная кампания по сбору продуктов в поддержку граждан, испытывающих трудности.

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