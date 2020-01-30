Волницкий: Потерпевшие крах евроинтеграторы переформатировались в унионистов (ВИДЕО)

Волницкий: Потерпевшие крах евроинтеграторы переформатировались в унионистов (ВИДЕО)

Так называемые “проевропейские” партии, которые начали процесс евроинтеграции Молдовы еще в 2005 году, но спустя 10 лет потерпели полное поражение, переформатировались в унионистов. Об этом заявил политический аналитик Игорь Волницкий. 

По мнению эксперта, этот вид унионизма не “идейный”, а “прагматичный”. На том этапе так им было выгодно, отмечает он.

– Почему? Потому что они увидели, что это самый короткий путь попасть в Европу. Они увидели, что это единственный путь на том этапе, который позволял им жить в европейской стране, в ЕС, – сказал он. 

Видео: eNews.

 

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