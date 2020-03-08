Волна позитива: актёры театра имени Чехова оригинально поздравили женщин с 8 Марта (ВИДЕО)

Волна позитива: актёры театра имени Чехова оригинально поздравили женщин с 8 Марта (ВИДЕО)

Необычный способ поздравить женщин с 8 Марта нашли актёры театра имени А. П. Чехова в Кишинёве. Они сняли яркий видеоклип, посвящённый всем женщинам. 

Актёры театра имени Чехова придумали собственные слова на популярную песню Майкла Джексона “Black or white”. Таким оригинальным образом мужчины поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём.

– Пускай сбываются все ваши мечты. Для вас сегодня расцветают цветы. Пусть счастье мигом заполнит каждый ваш дом. От “чеховцев” примите поздравления с женским днём! – говорится в тексте песни. 

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