Волна позитива: актёры театра имени Чехова оригинально поздравили женщин с 8 Марта (ВИДЕО)

Необычный способ поздравить женщин с 8 Марта нашли актёры театра имени А. П. Чехова в Кишинёве. Они сняли яркий видеоклип, посвящённый всем женщинам.
Актёры театра имени Чехова придумали собственные слова на популярную песню Майкла Джексона “Black or white”. Таким оригинальным образом мужчины поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём.
– Пускай сбываются все ваши мечты. Для вас сегодня расцветают цветы. Пусть счастье мигом заполнит каждый ваш дом. От “чеховцев” примите поздравления с женским днём! – говорится в тексте песни.
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