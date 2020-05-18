Вокруг группы Канду-Шор сжимается кольцо, – Цырдя о заявлениях генпрокурора

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
🔥Генеральный прокурор Стояногло: Плахотнюк- главный бенефициар кражи миллиарда. Он действовал посредством Шора. Есть железные доказательства.
❗️Дело Платона было сфальсифицировано. Его пересмотрят.
❗️Дело Шора – новые эпизоды открылись.
⚠️Короче, братцы, сжимается кольцо вокруг группы Канду-Шор. Впервые найдены серьезные улики и доказательства.
⚠️Сейчас начнется война против Стояногло. И попытка отправить в отставку Кику и отстранить Додона.
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