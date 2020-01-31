“Воют, ноют, бьют копытами”: Цырдя разоблачил 10 “истеричных фейков” от “АКУМ”

1) Еще в ноябре-декабре они орали, что газа не будет, так как нет договора о транзите между РФ и Украиной. Так вот, договор есть, газ есть.

2) Выли, что газ подорожает на 50-70%. Не подорожал. Виктор Парликов стал истерить, что Ион Кику специально не повышает цену на газ! Потом выяснилось, что это лично Санду обязалась перед МВФ 25 июля повысить цену!

3) Кричали, что денег не будет, бюджет пустой. Опять чушь. Зарплаты платятся и даже увеличатся на 10% с апреля. Дали 700 леев пенсионерам. Увеличили компенсацию на тепло с 350 до 500 леев.

4) Истерили, что Додон отдал аэропорт русским. Быстро выяснилось, что олигарх Андрей Гончаренко…уголовник, сбежал из РФ. И он человек Плахотнюка-Шора.

5) Распространяли в “Фейсбуке” картинки Шора, что медполис подорожал до 8000 леев. Оказалось, рядовая ложь. Наоборот – цена прежняя, услуги по полису расширят!

6) Заявляли, что РФ никогда не даст кредит в 300 млн$! Мол, “русские сами голодают”. Опять облом. РФ дает кредит. Контрольный выстрел – вчера РФ открыла рынок для еще 205 молдавских предприятий!

7) “АКУМ” потребовал отставки министра Гайчука, утверждая, что он назвал бойцов Донбасса героями… в далеком 2016 году! Оказалось, вырвали слова из контекста! Об этом заявили академики АНМ Михай Чимпой и другие!

8) Депутат Алайба и вовсе скатился в маразм – стал открыто штамповать фейки, что ПСРМ проголосовала за налоговую амнистию, гражданство через инвестиции, заправки в зоне дьюти-фри, Кодекс об аудиовизуале! Кстати, за это голосовали либералы, ДПМ, ЕНП. Эти депутаты случайно не у вас в списках?

9) Заявили, что фото Плахотнюка нет на панно полиции. Фото появилось. И Шор, и Цуцу, и Плахотнюк – в розыске! Войку сделал это, не Нэстасе !

10) Несли чушь, что Додон изолирован, никто на Западе не хочет с ним общаться. Тут же появились фотографии Додона с Макроном, вице-президентом США Майком Пенсом, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Израиле! А 29 января –встречи ИНД с генсеком Совета Европы, ПАСЕ, Венецианской Комиссии! Всем бы такую изоляцию