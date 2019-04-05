Война с мышиным королём: стратегия и тактика

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Впервые в сезоне приезжаете на дачу, открываете дверь своего летнего домика – и в нос бьёт терпкий мышиный дух. Что дальше?

Для избавления дачи от мышей требуется комплексный подход. Разбросать ядовитую приманку или установить мышеловки на кухне – не вариант, предстоит долгая борьба с сильным и коварным врагом. Не так уж и важно, какие именно мыши вам досаждают – домовые или полёвки (на дачах разбойничают прежде всего последние). А может быть, ещё наведываются и крысы? Методы избавления от различных грызунов будут практически одинаковыми, а комплексная борьба с ними называется дератизация – (от латинского имени крыс «ратус»).

Вред, который грызуны нам причиняют:

Уничтожают продукты. Грызут всё что угодно: от стеариновых свечей и мебели до колбасы и кожи.

Гадят на участке и особенно в домах. Оставляют неимоверное (по сравнению с собственным весом) количество экскрементов и распространяют стойкий неприятный запах.

Портят растения в саду. Обгрызают зимой кору молодых древесных растений, роют норы под землёй и докапываются до луковиц и корневищ, которые объедают с превеликим удовольствием.

Нарушают теплоизоляцию дома. Мыши обожают устраивать гнёзда в межстенных пространст­вах, особенно если там толстый слой утеплителя.

Нарушают тишину. Скребущаяся в простенках или этажных перекрытиях мышь может буквально сводить с ума из ночи в ночь. Она словно издевается над человеком.

Грызут проводку. Зачем они это делают, не совсем понятно, но это любимое развлечение мышей и крыс нередко заканчивается пожаром.

Распространяют паразитов, гельминтов и всевозможные заболевания различной этиологии. Среди таковых немало антропозоонозных болезней, то есть представляющих опасность как для животных, так и для человека (тиф, чума, токсоплазмоз или геморрагическая лихорадка).

Стратегия и тактика

Основные методы борьбы, характеристики видов «оружия».

Механические мышеловки. Это хорошо известные «давилки» рамной конструкции. На плашку кладётся приманка, чуткий сторожок срабатывает, пружина приводится в движение – и мышь намертво придавлена. Недостаток заключается в том, что приходится вручную освобождать мышеловку от трупа.

Живоловки. Западня, в садке которой должен оказаться грызун. Если для вас важно не запятнать себя невинной кровью, то пользуйтесь ими. Всякий раз, когда в неё угодит жертва, везите её подальше от дома и отпускайте на свободу.

Клеевые ловушки. Представляют собой диски или прямоугольные коврики с липким слоем. Влипнув в подобную ловушку, жертва начинает отчаянно пищать.

Электрические ловушки. Их принцип основан на том, что грызун подбирается к приманке, получает удар током и мгновенно погибает. Единственный недостаток заключается в цене (они дороже всех вышеописанных) и в том, что их нельзя использовать на улице, без защиты от дождя и росы.

Ультразвуковые отпугиватели грызунов.Работают на аккумуляторах и батарейках. Существуют дорогие модели, где ультразвук дублируется световыми сигналами. Подобное средство вызывает переполох, грызуны начинают метаться по дому (или по участку), и у вас создаётся впечатление, что их стало больше. Однако со временем их полчища изрядно поредеют.

«Химическое оружие». Ядовитые приманки – родентициды. Иногда это отравленные зёрна, которые разбрасывают только там, куда не смогут добраться птицы. Главный недостаток: угрозе подвергаются не только грызуны, но и лисы, а также енотовидные собаки, кошки или даже ежи, которые могут съесть отравивишуюся мышь.

Кошки. Ловкие киллеры грызунов. Расставьте кошачьи миски с едой в тех местах, где чаще всего обитают грызуны (под крыльцом, у сарая). Перед отъездом рассыпьте возле мисок сухари, крупу и другие мышиные лакомства. Когда кошки съедят корм, они увидят возле мисок мышей и начнут на них охотиться.

Используйте несколько способов борьбы с грызунами одновременно, а заодно проведите ряд профилактических мер: заделайте дыры в стенах, проверьте состояние фундамента и хотя бы не оставляйте за собой крошки, объедки и вовремя выносите мусор.

Кстати

Если мышевидные грызуны наносят сущест­венный урон не только вам, но и вашим соседям, то лучше всего объединить усилия и обратиться к профессионалам. Расходы на тотальную дератизацию вашего товарищест­ва разделятся на всех и не будут слишком обременительными. Иначе мыши просто будут кочевать с одного участка на другой. Кроме того, мыши и крысы чрезвычайно быстро плодятся (до 10 помётов в год от каждой самки!) и в потомстве довольно быстро вырабатывается резистентность (устойчивость) к определённым ядам. Иными словами, если в этом году вы травили их одним препаратом, то на следующий год придётся сменить его на другой. Согласитесь, что лучше доверить профессионалу оперировать различными группами отравляющих веществ, которые применяются при дератизации, чем заниматься экспериментами на любительском уровне.