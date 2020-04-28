Война с амброзией: власти займутся очисткой города от сорняков

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Генеральный примар Кишинева распорядился, чтобы руководство муниципального предприятия “Spaţii verzi” приняло меры по борьбе с амброзией. Об этом Ион Чебан написал на своей странице в соцсети.

– Многие жители столицы жаловались на то, что страдают от аллергии. В связи с этим мы попросили определить участки, где растёт амброзия, и тщательно следить за этими зонами. Экономические агенты и физические лица должны очистить участки от амброзии, в противном случае они будут наказаны, – написал глава города.

Чебан также уточнил, что не позволит ситуации выйти из-под контроля. Следить за распоряжением властей будут полиция и сотрудники претур по секторам.

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