Войку: Техника Минобороны продавалась в Интернете, а ракетные установки сбыли оффшорной компании

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Часть техники Министерства обороны была продана на 999.md, тонны боеприпасов были переданы Армении, а три из четырёх ракетных установок, принадлежащих РМ, сбыли оффшорной компании. И это лишь часть незаконных действий, которые выявил нынешний министр обороны Павел Войку за два месяца своего мандата.

По словам министра обороны, в схеме хищения имущества министерства был вовлечён Центр по подготовке специалистов для Национальной армии, передаёт agora.md.

– Не знаю, почему всё начинается с того времени, когда министром был господин Шалару. Когда был назначен Шалару, по 10 в день отчуждалось. Автомобили, военные грузовики с пробегом в 2 000 – 3 000 км, – всё списывалось и передавалось в Центр по подготовке специалистов. У нас есть 28 таких центров в районах. В период с 2015 по 2019 годы таким образом было продано более 200 единиц транспорта, запчасти, резервуары на тысячи евро, генераторы, – сообщил Войку.

Он также отметил, что имущество продавалось на сайте 999.md. Там можно было найти казённые запчасти, шины, полевые кухни, генераторы: всё то, что Молдове предоставляли партнёры. По мнению Войку, в этом отношении действовала чёткая схема.

– У нас есть аудиозаписи, экономические агенты сами записывали этих людей. У этого Центра по подготовке специалистов есть долг перед государством более чем 12 млн леев. Более 4 млн – долг перед сотрудниками. Министерство обороны ежемесячно получает штрафы более 120 тысяч леев. Материалы переданы в НАЦ, – сообщил Войку.

Ещё одна незаконная схема была организована посредством Международного аэропорта в Маркулештах.

– При всём уважении к господину Маринуце, я знаю его лично, но генералу армии непозволительно продавать боеприпасы. Более 40 тонн боеприпасов было продано через аэропорт Маркулешт. Боеприпасы передавались во владение аэропорту, чтобы потом продать их. Хорошо, что вмешался СИБ, потому что было подготовлено ещё 100 тонн на продажу. Было установлено, что боеприпасы доставлялись в Армению, – объяснил министр.

Кроме этого, в период с 2015 по 2018 годы Республика Молдова продала три из четырёх ракетных установок.

– В Молдове нет истребителей, танков. В таком случае, у нас обязательно должны быть ракетные установки. Один стоит около 3 млн долларов. А господин Шалару через командира Генерального штаба допустил продажу этих установок за 660 тысяч долларов единственной компании, которая участвовала в аукционе с оффшорными счетами. Владельцем компании является 34-летний гражданин Украины. По данному факту было начато уголовное преследование, открыто два уголовных дела. Мы передали дополнительную информацию в органы уголовного преследования, – сообщил Войку.

Министр обороны также отметил, что некоторые военные отправлялись на миротворческие миссии только на бумаге, а часть земель вокруг военных полигонов сдавалась в аренду в три раза дешевле, чем их реальная рыночная стоимость.