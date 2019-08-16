Войку: Плахотнюк приходил в Минобороны, как к себе домой, и получал казённое оружие в качестве подарков

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Экс-депутат парламента Влад Плахотнюк приходил в Министерство обороны, как к себе домой. Об этом рассказал нынешний министр обороны Павел Войку. По его словам, более того, бывший председатель Демпартии регулярно получал от министерства оружие в качестве подарков.

– Это непозволительно, чтобы в избирательную кампанию Влад Плахотнюк приходил в Министерство обороны, ходил по казармам, приходил в Военную академию, как к себе домой, чтобы его встречали с военными почестями во время избирательной кампании. Это недопустимо, чтобы после местных выборов президентский оркестр отправлялся к примару от ДПМ, чтобы сыграть ему сонату. Это нехорошо, – заявил Павел Войку.

Министр обороны также отметил, что в период с 2016 по 2019 годы многие люди получали оружие в подарок от Министерства обороны. Среди них был и Плахотнюк, передаёт agora.md.

– С момента обретения независимости и по сегодняшний день от Министерства обороны было подарено 77 единиц оружия. Согласно приказу, министр имеет право дарить огнестрельное оружие, винтовки и пистолеты. До 2015 года было подарено 20 единиц оружия, а с 2016 по 2019 годы было подарено 57 единиц оружия. По 2-3 каждому человеку. За какие заслуги Плахотнюк получает оружие, пистолет ТТ? Что он сделал? Уничтожил армию, и ничего больше, – сказал Войку.