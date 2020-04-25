Военные следят за соблюдением карантина в Чишмикиой и Етулии (ВИДЕО)

Военные следят за соблюдением карантина в Чишмикиой и Етулии (ВИДЕО)

С сегодняшнего дня в сёлах Етулия и Чишмикиой Вулканештского района за передвижением местных жителей и автотранспорта следят служащие Национальной армии и полицейские. Такое решение было принято Комиссией по ЧС вследствие установления в этих населённых пунктах карантинного режима.

Так, 38 солдат мотопехотной бригады “Дачия” и батальона специального назначения “Фулджер” установили сегодня утром контрольные посты на въездах и выездах из карантинных сёл. На постах также находятся 6 единиц спецтехники.

В общей сложности, 145 военных и 23 единицы техники неустанно дежурят на 25 стационарных постах, расположенных в населённых пунктах, находящихся на карантине: Талмаза, Карахасань, Штефан-Водэ, Сороки, Глодяны, Брынзень, Етулия и Чишмикиой.

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