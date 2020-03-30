Военные помогают следить за порядком на улицах во время пандемии (ФОТО)

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Около 200 военнослужащих и 27 единиц спецтехники Национальной армии осуществляют патрулирование общественных мест совместно с полицией и карабинерами.

Так, смешанные группы передвигаются по улицам и паркам Кишинёва, Бельц, Кагула, Хынчештского и Сынжерейского районов. Правоохранители также следят, как граждане соблюдают режим карантина и самоизоляции и напоминают им о рисках распространения и заражения COVID-19.

За минувшие выходные сотрудники Национальной армии помогли 84 медицинским работникам попасть на работу или домой. Всего на сегодняшний день задействовано около 1 500 военнослужащих и 211 единиц техники для оказания помощи полиции и врачам, борющимся с коронавирусом.

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