Военные, полицейские и карабинеры следят за соблюдением ограничений в период ЧП во всех районах страны (ФОТО, ВИДЕО)

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Национальная армия Молдовы находится на службе и продолжает патрулировать населённые пункты, парки и улицы всех районов страны в целях соблюдения гражданами карантинного режима и самоизоляции в период действия чрезвычайного положения.

По данным Центра оперативного командования Национальной армии, на данный момент за соблюдением мер, введенных властями, следят около 300 военнослужащих вместе с экипажами Национального инспектората патрулирования и Национального инспектората карабинеров. В действиях задействованы 32 единицы военной техники.

Смешанные команды военных, полицейских и карабинеров обеспечивают соблюдение гражданами карантинного режима и самоизоляции в период чрезвычайного положения. Они информируют людей, которых встречают на улицах, о рисках распространения и заражения COVID-19.

Кроме этого, военные и карабинеры следят за ситуацией на остановках общественного транспорта на территории Кишинёва, Кагула и Бельц. Другие смешанные экипажи инспектируют населённые пункты Кагульского, Хынчештского, Сынжерейского и Бельцкого районов. Гражданам рекомендуют соблюдать новые ограничения, вступившие в силу 25 марта.

Напомним, что со среды, 25 марта, доступ жителей муниципиев Кишинев и Бельцы, городов и районных центров страны в места массового скопления людей (парки, скверы и так далее) запрещен. Такая жёсткая мера была принята для недопущения распространения коронавируса, для ее исполнения была задействована Национальная армия.

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