Водоснабжение населенных пунктов – в поле зрения руководства страны

Премьер-министр Ион Кику ознакомился сегодня с ходом строительных работ комплекса снабжения питьевой водой сел поймы Прута. На данном этапе цель проекта – обеспечение питьевой водой 11 населенных пунктов. Мощности комплекса по перекачке воды могут удовлетворить потребности около 50 000 человек.

Как пишет moldpres.md, за последние три месяца были проведены строительные и отделочные работы насосной станции, установлены электрические сети и электрооборудование, выполнено 5 км сети в селе Бужор и другие работы на сумму около 8,7 млн леев. Подрядчик проинформировал о ходе работ и отметил, что ограничения, введенные в контексте пандемии, задержали поставку некоторого оборудования.

Премьер-министр обратил внимание на требования социальной дистанции и принятие мер по защите людей в процессе выполнения работ.

– Подключение домохозяйств к водопроводу в селах осуществляется в соответствии с утвержденной программой. Потенциал комплекса позволяет расширить сеть водопроводов в других населенных пунктах, мы должны подготовить следующий этап проекта, – отметил Кику.

Председатель Хынчештского района затронул вопрос строительства участка дороги протяженностью 1,8 км до пункта пересечения границы, важного для 7 населенных пунктов. Было решено, что работы начнутся, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Обсуждалось возобновление деятельности местной фабрики, специализирующейся на производстве обуви, при условии, что на работу будет приходить только строго необходимый персонал и будут обеспечиваться меры защиты.

Ион Кику поблагодарил районные и местные власти за эффективное управление эпидемиологической ситуацией и призвал не снижать интенсивность противоэпидемических мероприятий и настаивать на соблюдении требования социальной дистанции.

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