Водонапорная башня Кишинева будет открыта для посетителей и по субботам

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Решение было принято после того как родители пожаловались, что не могут показать детям музей, так как он закрыт в выходные, а в течение недели они заняты на работе, пишет ipn.md.

Как отмечает источник, посетители смогут увидеть экспонаты по истории Кишинева – от первого упоминания до восьмидесятых годов прошлого века. Помимо этого, у них будет возможность полюбоваться на город с самой высокой его точки.

Взрослые заплатят за вход в музей по 10 леев, студенты – 5, а школьники – 2 лея. Посетители также смогут воспользоваться услугами гида по предварительной договоренности.

Водонапорная башня или Водяной замок, как его называют некоторые историки, является памятником промышленной архитектуры, выполненным в эклектичной манере. Он находится на пересечении улиц Алексея Матеевича и Митрополита Бэнулеску-Бодони. Первоначально башня предназначалась для обеспечения города водой. Зданию присвоен статус памятника архитектуры и искусства национального значения, оно внесено в Реестр памятников истории и культуры муниципия Кишинэу.