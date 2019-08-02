Водолазы нашли в Пруте труп 13-летней девочки, пропавшей без вести несколько дней назад

Водолазы нашли в Пруте труп 13-летней девочки, пропавшей без вести несколько дней назад

Сегодня утром, 2 августа, в реке Прут спасатели обнаружили труп 13-летней девочки, утонувшей 31 июля вблизи города Леова.

В результате поисково-спасательных работ на воде, проводимых водолазами Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, бездыханное тело ребёнка было найдено на расстоянии 2 км от предполагаемого места утопления. Об этом сообщила пресс-служба ГИЧС.

Напомним, что поисково-спасательные работы начались 31 июля после того, как спасатели получили информацию о предполагаемом случае утопления. Ранее мы сообщали, что 13-летняя девочка из Леова ушла на речку купаться и пропала. Все обстоятельства трагедии, включая проведение судмедэкспертизы, выясняются.

Стоит отметить, что с начала 2019 года в водоёмах страны утонули 8 детей.

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