Водителю, сбившему детей в Дезгинже, предъявлено обвинение (ВИДЕО)

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Сбившему пятерых детей в селе Дезгинжа водителю прокуроры предъявили обвинение, пишет gagauzinfo.md. Об этом рассказал заместитель главного прокурора прокуратуры АТО Гагаузия Руслан Караиван.

На данный момент лицо, управлявшее транспортным средством, является обвиняемым. 2 августа он был задержан органами полиции. Прокурор предъявил ему обвинения. Мы ожидаем завершения лечения всех детей, чтобы знать степень тяжести. Дело будет направлено в суд с дополнительным заключением, – заявил Караиван.

Напомним, что ДТП в селе Дезгинжа произошло вечером 2 августа. Находившийся за рулем без прав и в состоянии алкогольного опьянения водитель сбил пятерых детей, игравших на обочине дороги. Один из пострадавших от полученных травм скончался в районной больнице Комрата.