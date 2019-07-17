Водителю, по чьей вине в ДТП в Кирсово погибла несовершеннолетняя, грозит до 8 лет тюрьмы

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Прокуратурой АТО Гагаузия было направлено в судебную инстанцию уголовное дело по факту ДТП, которое произошло ночью 9 июня при въезде в село Кирсово. Тогда в результате аварии погибла 16-летняя девушка.

Водитель автомобиля BMW, не имея водительских прав, грубо проигнорировал и нарушил требования ПДД и сел за руль транспортного средства в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет gagauzinfo.md. Переоценив свои возможности, он не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет. Произошло столкновение с деревом, автомобиль перевернулся, а находящаяся в салоне 16-летняя пассажирка от полученных травм скончалась, сообщает источник.

Виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.