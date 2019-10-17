Водителю-нарушителю придётся выплатить огромный штраф за купленные права

Водителю-нарушителю придётся выплатить огромный штраф за купленные права

Сегодня Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) объявила о вынесении кишинёвским судом обвинительного приговора водителю, который незаконно получил водительские права с нужной ему категорией.

Так, обвиняемый нашёл лиц, которые помогли ему без сдачи экзамена получить нужную категорию, и заплатил им за “услугу”. Поскольку подсудимый полностью признал свою вину, суд сектора Буюканы приговорил его к штрафу в размере 27 500 леев. Что касается участия в деле других лиц, на данном этапе прокуроры также расследуют факт злоупотребления властью.

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