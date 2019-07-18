Водителю из Хынчешт, укусившему полицейского за палец, вынесли приговор

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Жителю Хынчештского района предъявлено обвинение по трём пунктам: применение насилия в отношении представителя власти, хулиганство и отказ от проверки на алкоголь. Прокуратура Хынчештского района доказала вину подсудимого и приговорила его к 4 годам и 2 месяцам тюремного заключения.

Напомним, что инцидент произошёл 16 марта на трассе R-3 у въезда в село Бозиены Хынчештского района. Водитель, которого остановили сотрудники патрульной службы за нарушение ПДД, отказался подчиниться требованиям правоохранителей. Находясь в состоянии опьянения, 25-летний мужчина укусил одного из патрульных за палец. Кроме того, водитель отказался предоставить документы и пройти тест на алкоголь.

Стоит также отметить, что ответчик совершил эти нарушения в период испытательного срока, будучи ранее приговорённым условно к 3 годам за нанесение вреда здоровью средней тяжести.