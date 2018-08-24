Водителю фуры из Молдовы стало плохо за рулём: он скончался от инфаркта по дороге в Яссы (ВИДЕО)

53-летний мужчина из Молдовы успел остановить фуру незадолго до смерти. Таким образом, он уберёг остальных участников дорожного движения от страшной гибели.

Трагический инцидент произошёл в румынском городе Яссы, пишет ziaruldeiasi.ro. Наш соотечественник почувствовал себя нехорошо и решил остановиться на обочине дороги. Позвонив в cлужбу 112, мужчина и вовсе потерял сознание. Человек, который стал свидетелем произошедшего, продолжил разговор с диспетчером и вызвал по нужному адресу бригаду скорой помощи.

Прибыв на место происшествия, медики пытались реанимировать водителя из Молдовы и вернули его к жизни на час, однако впоследствии мужчина скончался. Обстоятельства происшествия выясняются.