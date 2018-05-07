Водителям придётся потесниться: более 20 столичных улиц сегодня будут перекрыты

Примэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в течение всего дня на некоторых улицах города будет временно приостановлено дорожное движение в связи с проведением так называемых работ по ремонту и текущему обслуживанию дорожной инфраструктуры.

Таким образом, сегодня, 7 мая, недоступными для автомобилистов будут следующие улицы:

Сектор Центр: ул. Моара Рошие, ул. Кэприяна, ул. А. Ботезату, ул. Григоре Уреке, ул. Романэ, Хынчештское шоссе, ул. Малина Микэ, ул. Г. Кашу, ул. Докучаев, ул. Друмул Виилор.

Сектор Буюканы: ул. Алба-Юлия, ул. В. Белинского, ул. Месаджер, ул. Барьера Скулень.

Сектор Рышкановка: ул. Тудор Владимиреску, ул. Н. Димо.

Сектор Чеканы: ул. М. Садовяну.

Сектор Ботаника: бульвар Куза-Водэ, бульвар Дачия, ул. Сармизеджетуза, ул. Бачой Ной.

Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.