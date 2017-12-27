Водителям – не расслабляться! На праздники число патрульных экипажей будет удвоено

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь.

Он напомнил, что в погоне за новогодними подарками и покупками участники движения теряют бдительность, что чревато травмами и трагическими последствиями.

В этой связи Пынзарь призвал всех жителей страны, как автомобилистов, так и пешеходов, к максимальной осторожности и соблюдению Правил дорожного движения.

– Призываем вас показать высокий уровень гражданской ответственности, чтобы праздники нас порадовали. Мы все хотим добраться домой. Со своей стороны заверяю вас, что в ближайшие дни число экипажей полиции будет удвоено, чтобы они могли быстро предпринимать необходимые меры в местах с повышенной опасностью возникновения ДТП, а также на улицах, где образуются пробки, – отметил он.