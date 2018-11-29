Водителям автомобилей с нейтральными номерами и без наклейки “MD” грозят штрафы (ФОТО)

Водителям автомобилей с нейтральными номерами и без наклейки “MD” грозят штрафы (ФОТО)

Сотрудники Национального инспектората патрулирования активно распространяют наклейки с инициалами “MD” среди владельцев автомобилей с нейтральными номерными знаками.

Напомним, что с 1 сентября 2018 года автомобили из Приднестровья с нейтральными номерными знаками и документами, выданными в соответствии с молдавским законодательством, могут участвовать в международном дорожном движении. Однако согласно ПДД, каждый водитель, который передвигается с нейтральными автономерами на территории Молдовы, обязан применить отличительные знаки «MD» в виде наклейки.

Стоит отметить, что с момента вступления в силу использования нейтральных номеров в соответствии с действующим законодательством водителям, въезжающим на территорию РМ с нейтральными номерами и без наклейки «MD» на автомобиле, грозят штрафы в размере от 150 до 300 леев с начислением 2 штрафных очков.

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