Водителя застали с непристегнутым ремнем, но накажут и за оборот наркотиков

Случай зафиксирован в Приднестровье накануне, 12 апреля.

Автомобиль марки SsangYong Kуron с непристёгнутым водителем за рулём сотрудники милиции остановили днем в с. Гиска. Нарушителем ПДД оказался ранее судимый 51-летний гражданин.

При осмотре машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его багажнике изъяли лампочку с нагаром, приспособленную для курения наркотиков, шприц, наполненный жёлтым раствором, а также 4 шприца с остатками тёмно-коричневой жидкости. По предварительным выводам экспертов, в шприцах находился раствор опия, сообщили в МВД Приднестровья.

По факту незаконного оборота наркотиков ведётся разбирательство, автомобиль помещён на штрафплощадку.