Водителя столичной маршрутки поймали пьяным за рулём (ФОТО)

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Водитель пассажирского микроавтобуса №166 рискует остаться без водительских прав. Сегодня утром патрульные остановили для проверки его машину. Выяснилось, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошёл на улице Гренобля в секторе Ботаника. Водитель прошёл тест на алкотестере, который показал 0,22 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчину отстранили от управления, пишет deschide.md.

По данным НИП, за первые 3 месяца этого года произошло 34 ДТП с участием пассажирского транспорта. В результате 4 человека погибли, а 45 получили травмы.