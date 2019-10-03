Водителя из Молдовы оштрафовали в Венгрии на 6 000 евро (ВИДЕО)

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Венгерская полиция оштрафовала молдавского водителя с румынским гражданством на шесть тысяч евро. Трейлер, буксировавший несколько транспортных средств, был остановлен для проверки. Полицейские выяснили, что у водителя нет необходимой категории, позволяющей управлять данным крупнотоннажным транспортом.

Более того, груз на 2 тонны превышал разрешённый лимит, а в кабине отсутствовал тахограф, пишет publika.md. Автовоз и машины, которые он перевозил, были изъяты и доставлены на штрафстоянку.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.