Водителя-молдаванина оштрафовали в Италии на 4 000 евро

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Водитель пассажирского автобуса с молдавскими номерами заплатил итальянским полицейским штраф в размере 4 130 евро. Инцидент произошёл 17 марта на подъезде к Венеции.

Как сообщает stiri.md, итальянские правоохранители остановили автобус с прицепом, зарегистрированный в Молдове. При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили, что салон и прицеп заполнены посылками, а в салоне автобуса также находятся пассажиры.

Водителя оштрафовали на 4 130 евро. Мужчина выплатил штраф на месте.

Итальянская пресса пишет, что такой опасный способ транспортировки посылок вместе с пассажирами весьма распространён. Автобусы, следующие в Молдову, Румынию или Украину, забиты пакетами с продуктами питания, одеждой, бытовой техникой и строительными инструментами сомнительного происхождения.