Водителя из Молдовы задержали на таможне с контрабандной партией обуви (ФОТО, ВИДЕО)

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Водитель грузовика, перевозивший, согласно сопроводительным документам, продукты из Турции в Беларусь, попытался незаконно ввести в страну партию кожаной обуви. Инцидент произошёл на КПП “Джурджулешты” при въезде в Молдову.

В результате осмотра салона грузовика сотрудники таможни обнаружили в боковых отсеках и под сиденьями множество пар женской обуви. В результате как транспортное средство, так и незадекларированные товары были конфискованы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.