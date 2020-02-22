Водителя из Молдовы с “букетом” нарушений поймали в Румынии

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Гражданин Молдовы нарушил в Румынии ПДД и был лишён прав, после чего подделал документ, позволяющий ему ездить без водительского удостоверения.

Инцидент произошёл несколько дней назад в населённом пункте Рэшешть. Сотрудники Пограничной полиции остановили автомобиль марки Mercedes, зарегистрированный в РМ. За рулём машины находился мужчина с двойным гражданством (Молдовы и Румынии). У него не было водительского удостоверения, но он предъявил полицейским документ, доказывающий, что на его имя были выданы права. Однако во время тщательной проверки выяснилось, что документ фальшивый.

Молдаванин пояснил, что в январе он нарушил ПДД, в результате чего полицейские города Марамуреш изъяли его удостоверение личности и выдали документ, заменяющий права на 30 дней. После истечения этого срока молдаванин сфальсифицировал документ, чтобы продлить его действие, передаёт echipa.md.

Органы правопорядка расследуют это дело. Гражданину Молдовы грозит штраф не только за нарушение ПДД, но и за фальсификацию документа.