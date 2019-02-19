Водителя из Григориополя, по чьей вине погиб пассажир, пожизненно лишили прав

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Суд Григориопольского района рассмотрел уголовное дело в отношении 57-летнего жителя села Спея Григориопольского района по обвинению в нарушении ПДД лицом, управлявшим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшего по неосторожности смерть человека.

Приговором суда гражданин был признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 2 месяца, с лишением права управления автомобилем пожизненно, пишет mvdpmr.org.

Напомним, 18 октября 2018 г. на трассе Тирасполь-Спея произошло ДТП, в котором погиб пассажир. 57-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz нарушил ряд пунктов ПДД, в результате чего указанный автомобиль перевернулся. Пассажир, находившийся в салоне иномарки, скончался от тяжёлых ран.