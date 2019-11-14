Водителя-иностранца с поддельными “зелеными картами” поймали на границе

Водителя-иностранца с поддельными “зелеными картами” поймали на границе

Пограничная полиция обнаружила признаки подделки в двух документах автострахования, выданных немецкой компанией. Инцидент произошел на въезде в Молдову вчера, 13 ноября. Поддельные “зеленые карты” нашли у гражданина Казахстана, управлявшего грузовиком.

Грузовик с регистрационными номерами Казахстана приблизился к КПП “Тудора”. Среди документов, предъявленных водителем, были две “зелёные карты” – для грузовика и полуприцепа.

В ходе проверки полицейский обнаружил в документах признаки подделки. В результате на имя 33-летнего нарушителя было возбуждено уголовное дело за использование фальшивых официальных документов.

Сотрудники Пограничной полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

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