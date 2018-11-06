Водителя автобуса Кишинев – Дубоссары поймали пьяным за рулем

Инцидент произошел вчера на столичной улице Милеску-Спэтару. Автотранспортное средство остановили для проведения проверки.

Во время осмотра документов водителя, патрульные инспекторы ощутили запах алкоголя. Как показала проверка, автовладелец действительно был в состоянии опьянения: алкотестер выявил 0,18 мг/л. Водителя отстранили от работы и составили протокол. Примечательно, что 51-летний мужчина направлялся в Дубоссары, чтобы забрать рабочих с завода и отвезти их домой.

НИП напоминает, что, согласно законодательству, вождение в состоянии алкогольного опьянения наказывается следующим образом:

– в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести – штрафом в размере до 25 тысяч леев с лишением права управлять автотранспортным средством на срок от 2 до 3 лет;

– в состоянии сильного алкогольного опьянения – штрафом до 42,5 тысяч леев или общественными работами, а также лишением права управлять автотранспортным средством на срок от 3 до 5 лет.

Стоит добавить, что, начиная с 14 декабря 2018 года, водители, которые будут пойманы за рулем пьяными, останутся без прав и не смогут управлять машиной, пока дело будет рассматриваться в суде.