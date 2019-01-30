Водители, внимание! На Московском проспекте установлены новые дорожные знаки (ФОТО)

Водители, внимание! На Московском проспекте установлены новые дорожные знаки (ФОТО)

Национальная патрульная инспекция информирует всех водителей о том, что в секторе Рышкановка на Московском проспекте изменились знаки, разрешающие парковку автомобильного транспорта у обочины. Был установлен 31 новый знак.

Стоит отметить, что раньше водители парковали автомобили по принципу колоса. На данный момент все водители обязаны парковаться параллельно краю проезжей части. В противном случае припаркованные машины создают препятствия для движения общественного транспорта, а также мешают проведению работ по очистке дорог.

В Национальной патрульной инспекции отметили, что подобные изменения в скором времени ожидаются и на других улицах столицы.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md