Водители, внимание! На Московском проспекте установлены новые дорожные знаки (ФОТО)

0

Национальная патрульная инспекция информирует всех водителей о том, что в секторе Рышкановка на Московском проспекте изменились знаки, разрешающие парковку автомобильного транспорта у обочины. Был установлен 31 новый знак.

Стоит отметить, что раньше водители парковали автомобили по принципу колоса. На данный момент все водители обязаны парковаться параллельно краю проезжей части. В противном случае припаркованные машины создают препятствия для движения общественного транспорта, а также мешают проведению работ по очистке дорог.

В Национальной патрульной инспекции отметили, что подобные изменения в скором времени ожидаются и на других улицах столицы.