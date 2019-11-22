Водители устроили дрифт и гонки на недавно отремонтированной улице в селе Гайдар и разбили бордюры: полиция ищет хулиганов (ВИДЕО)

Водители устроили дрифт и гонки на недавно отремонтированной улице в селе Гайдар и разбили бордюры: полиция ищет хулиганов (ВИДЕО)

Неизвестные устроили ночные гонки и соревнования по дрифту в селе Гайдар на недавно отремонтированном участке сельской улицы.

Примар села Илья Киося опубликовал в социальных сетях записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен инцидент. На кадрах видно, что водители на нескольких дорогих автомобилях соревновались в дрифте, но не рассчитали свои силы. В результате наезда на обочину были разбиты два бордюра. Помимо этого, автохулиганы оставили на асфальтовом покрытии следы от протекторов.

Примар села отметил, что местные власти возмущены произошедшим инцидентом, передаёт gagauzinfo.md.

– Очень жаль, что молодежь не ценит усилия, которые мы прикладываем для развития нашего села. Они знали, что их снимает камера, но даже видеосъемка не помешала им нарушать общественный порядок, – заявил Илья Киося.

Местные власти села Гайдар уже направили жалобу в правоохранительные органы с просьбой найти виновных лиц и привлечь их к ответственности.

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