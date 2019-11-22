Водители штурмуют столичные автосервисы: погода застала врасплох тех, кто ещё не сменил резину (ВИДЕО)

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Первый снег, который выпал вчера в Молдове, напугал многих водителей, поэтому те, кто ещё не сменил летнюю резину на зимнюю, ринулись в автосервисы и вулканизации. В связи с этим там образовались большие очереди, а механики работали беспрерывно, чтобы успеть всех обслужить.

Многие водители решили сменить резину, увидев, что погода изменилась, а некоторые почувствовали, что на дорогах в летней резине уже небезопасно. Работники автосервиса сейчас не жалуются на недостаток клиентов, некоторые из них даже отказывают себе в обеденном перерыве, передаёт tv8.md.

Смена шин стоит около 200 леев. Специалисты предупреждают водителей, что размер шин должен соответствовать размеру дисков. Согласно действующему законодательству, водителю, не сменившему вовремя летнюю резину на зимнюю, грозит штраф в размере до 1 500 леев.