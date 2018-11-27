Водители рейсового автобуса пытались незаконно ввезти в страну б/у автозапчасти (ФОТО)

Три гражданина Молдовы были задержаны на границе по подозрению в попытке ввезти в страну бывшие в употреблении автомобильные запчасти без документов о происхождении.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, незаконные действия были пресечены сегодня утром, 27 ноября, вблизи пропускного пункта Леушень. Получив оперативную информацию, мобильные группы Пограничной полиции провели ряд проверок в зоне сектора Леушень. Таким образом, всего в 50 метрах от контрольно-пропускного пункта был остановлен рейсовый автобус маршрута Франция – Молдова, направлявшийся на въезд в страну.

В ходе проверки пограничники идентифицировали личности трёх водителей и 18 пассажиров, которые возвращались из Франции. В ходе контроля транспортного средства было обнаружено 200 автомобильных б/у инжекторов марок Delphi и Lucas без документов о происхождении.

Товар был изъят. Пограничная полиция расследует это дело.