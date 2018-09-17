Водители, пойманные за рулем в нетрезвом состоянии, будут полностью лишаться прав

Нацинспекторат патрулирования информирует всех водителей о том, что 14 сентября в Monitorul Oficial был опубликован закон о создании интегрированного механизма по борьбе с феноменом вождения в нетрезвом состоянии.

Так, с 14 декабря 2018 года водители, пойманные за рулем в нетрезвом виде, будут лишаться водительских прав на всё время рассмотрения дела, полностью лишаясь тем самым права на управление транспортными средствами. На данный момент у нетрезвых водителей также изымают права, но выдают временное разрешение на вождение.

Помимо этого, установлено, что автомобиль нетрезвого водителя будет изыматься и отправляться на штрафстоянку. Стоимость доставки туда машины будет стоить 250 леев, а стоимость часа стоянки – 50 леев (в день около 600 леев). До сих пор тарифы не были установлены.

Кроме того, вводится новое уголовное наказание в вопросе аннулирования водительских прав, и водители смогут получить водительские права:

1) только через четыре года после вынесения окончательного решения; 2) после повторной сдачи экзаменов на вождение (теоретического и практического); 3), и это только после предоставления свидетельства о прохождении антиалкогольной программы. Обязательная антиалкогольной программа, проводимая Национальным инспекторатом пробации, будет длиться 20 часов и стоить 4000 леев.

За 8 месяцев этого года в Молдове зарегистрировано 1740 “пьяных” ДТП, в которых погибли 186 человек и пострадали 2111. Всего в стране пьяными были пойманы 3 459 водителей.