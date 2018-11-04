Водители начали менять летние на зимние шины: в какую копеечку это влетает (ВИДЕО)

Когда приближается зима, все водители стараются сменить летнюю резину на зимнюю. И хотя по закону менять резину в ноябре уже не обязательно, автомобилисты все же решили не нарушать старых традиций.

Один мастер обслуживает в день приблизительно 25 машин. А чтобы поменять резину на одной машине, нужно потратить около 25 минут.

– Нужно заранее готовиться к зиме. Она как всегда придет неожиданно, – Решили поменять резину, чтобы потом не стоять в очереди. Всегда лучше готовиться заранее, – говорят автовладельцы.

Цены на зимние покрышки варьируются от 4 до 7 тысяч леев в зависимости от диаметра. Услуги по их замене обходятся в 500 леев. А летнюю резину водители могут оставить на хранение прямо в автосервисе. Это обойдется им примерно в 300 леев за сезон, пишет publika.md.

– У нас есть все условия для хранения шин. Установили специальные стеллажи, свет сюда не проникает, – сообщил менеджер автосервиса Ион Бондаренко.

Согласно новому законодательству, шины на автомобиле нужно менять в зависимости от погодных условий. За использование летних шин в непогоду грозит штраф до 1 000 леев.