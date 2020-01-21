Водители ликуют: патрульные начали активно штрафовать пешеходов-нарушителей (ВИДЕО)

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Сотрудники Национального инспектората патрулирования проводят спецоперацию «Пешеход», но уже в новом формате. Всех пешеходов, которые переходят проезжую часть в неположенном месте, штрафуют.

Во вторник в рамках спецоперации патрульными были оштрафованы десятки пешеходов-нарушителей. Личности тех, у кого не оказалось при себе документа, были идентифицированы, а протокол о нарушении заполнен на месте, сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования.

Кроме этого, штрафы получили и водители, которые не пропустили пешеходов на «зебре». Операция «Пешеход» будет проходить в течение одного месяца на территории всей страны.

Стоит отметить, что в прошлом году в стране произошло 344 аварий с участием пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. В результате этих ДТП скончались 58 пешеходов, ещё 295 получили травмы.