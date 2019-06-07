Водители грузовиков смогут запланировать время пересечения границы

Водители грузовиков смогут запланировать время пересечения границы

Водители грузовиков смогут заранее запланировать время пересечения границы, что позволит ускорить трансграничное движение. Это станет возможным благодаря программному обеспечению, которое Таможенная служба намерена установить на государственной границе.

Для начала власти намерены оснастить системой таможенный пост „Скулень”, а затем модернизировать и другие посты с повышенным потоком транспорта, передаёт ipn.md.

Таможенная служба также готовит запуск торгового информационного портала – интерактивной платформы, которая будет содержать всю необходимую информацию для экономических агентов, занимающихся внешней торговлей.

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