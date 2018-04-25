Водители, готовьтесь к пробкам: на каких улицах сегодня будут латать дыры

Примэрия муниципия Кишинев информирует, что сегодня, 25 апреля, на некоторых улицах столицы будет временно приостановлено дорожное движение в связи с проведением работ по ремонту и текущему обслуживанию дорожной инфраструктуры.
Они будут вестись по следующим улицам:
Центр
- А. Щусев;
- Василе Александри;
- Яловень.
Буюканы
- Ион Пеливан;
- Алба-Юлия.
Рышкановка
- Ренаштерий Национале;
- Тудор Владимиреску.
Чеканы
- Петру Заднипру;
- Джинта Латинэ.
Ботаника
- Дечебал;
- Дачия;
- Траян.
В то же время в течение дня будут наносить разметку на улице Чуфля, а также на Виадуке. Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.
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