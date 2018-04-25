Водители, готовьтесь к пробкам: на каких улицах сегодня будут латать дыры

Водители, готовьтесь к пробкам: на каких улицах сегодня будут латать дыры

Примэрия муниципия Кишинев информирует, что сегодня, 25 апреля, на некоторых улицах столицы будет временно приостановлено дорожное движение в связи с проведением работ по ремонту и текущему обслуживанию дорожной инфраструктуры. 

 

Они будут вестись по следующим улицам:

Центр 

  • А. Щусев;
  • Василе Александри;
  • Яловень.

 

Буюканы

  • Ион Пеливан;
  • Алба-Юлия.

Рышкановка

  • Ренаштерий Национале;
  • Тудор Владимиреску.

Чеканы 

  • Петру Заднипру;
  • Джинта Латинэ.

Ботаника 

  • Дечебал;
  • Дачия;
  • Траян.

В то же время в течение дня будут наносить разметку на улице Чуфля, а также на Виадуке. Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.

 

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