Водители, готовьтесь к пробкам: на каких улицах сегодня будут латать дыры

Примэрия муниципия Кишинев информирует, что сегодня, 25 апреля, на некоторых улицах столицы будет временно приостановлено дорожное движение в связи с проведением работ по ремонту и текущему обслуживанию дорожной инфраструктуры.

Они будут вестись по следующим улицам:

Центр

А. Щусев;

Василе Александри;

Яловень.

Буюканы

Ион Пеливан;

Алба-Юлия.

Рышкановка

Ренаштерий Национале;

Тудор Владимиреску.

Чеканы

Петру Заднипру;

Джинта Латинэ.

Ботаника

Дечебал;

Дачия;

Траян.

В то же время в течение дня будут наносить разметку на улице Чуфля, а также на Виадуке. Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные знаки.