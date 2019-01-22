Водители, будьте внимательны: на дорогах страны сохраняется гололедица

0

На трассах страны сохраняется гололедица, дорожные службы продолжили прошлой ночью посыпать дороги реагентом. Движение по национальным дорогам осуществляется в зимних условиях.

Как пишет moldpres.md, к работам по патрулированию, уборке снега и борьбе с гололедицей привлечены 74 единицы спецтехники и 162 рабочих. Было израсходовано более 468 тонн противоскользящего материала.

Источник отмечает, что в ближайшие дни похолодает, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью термометры будут показывать до 8 градусов мороза на севере страны, а днем будет около 0 градусов на юге.