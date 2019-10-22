Водителей и пешеходов призывают к осторожности: движение по дорогам осложнено из-за туманов

Национальный инспекторат патрулирования информирует граждан, что на многих участках дорог страны движение осуществляется в условиях тумана и низкой видимости. Пешеходов и водителей просят проявлять крайнюю осторожность и не забывать о других участниках дорожного движения.
В связи с непростыми погодными условиями НИП даёт пешеходам следующие рекомендации:
- пересекать дороги общего пользования только по пешеходному переходу и предварительно убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств;
- в плохую погоду и в сумерках следует носить светлую одежду со светоотражающими элементами;
- не выходить на проезжую часть, а ожидать транспорт на остановках или в пешеходных зонах;
- не перебегать улицу перед или за остановившимися транспортными средствами.
Рекомендации для водителей:
- быть внимательными во время движения и отдавать приоритет пешеходам;
- адаптировать скорость движения, особенно перед “зебрами”, школами и в сёлах;
- не парковаться в зоне пешеходного перехода, чтобы не снижать видимость для других водителей;
- не пользоваться за рулём мобильными телефонами;
- адаптировать скорость движения, учитывая погодные и дорожные условия.
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