Водителей и пешеходов призывают к осторожности: движение по дорогам осложнено из-за туманов

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Национальный инспекторат патрулирования информирует граждан, что на многих участках дорог страны движение осуществляется в условиях тумана и низкой видимости. Пешеходов и водителей просят проявлять крайнюю осторожность и не забывать о других участниках дорожного движения.

В связи с непростыми погодными условиями НИП даёт пешеходам следующие рекомендации:

пересекать дороги общего пользования только по пешеходному переходу и предварительно убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств;

в плохую погоду и в сумерках следует носить светлую одежду со светоотражающими элементами;

не выходить на проезжую часть, а ожидать транспорт на остановках или в пешеходных зонах;

не перебегать улицу перед или за остановившимися транспортными средствами.

Рекомендации для водителей:

быть внимательными во время движения и отдавать приоритет пешеходам;

адаптировать скорость движения, особенно перед “зебрами”, школами и в сёлах;

не парковаться в зоне пешеходного перехода, чтобы не снижать видимость для других водителей;

не пользоваться за рулём мобильными телефонами;

адаптировать скорость движения, учитывая погодные и дорожные условия.