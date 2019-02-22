Водителей призывают быть бдительными на дорогах в связи с ухудшившейся погодой

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Национальный инспекторат патрулирования информирует граждан, что к этому часу на территории страны движение осуществляется в условиях осадков в виде дождя, а в Резине – в виде мокрого снега. Дорожное покрытие может быть скользким.

В данной связи НИП призывает водителей:

Увеличить дистанцию во время движения;

Использовать фары ближнего и дальнего света;

Избегать обгонов и других рискованных маневров;

Использовать как системы освещения и звукового оповещения, так и климатическую систему;

Убедиться в том, что в машине хорошая видимость, а дворники и другие необходимые объекты находятся в рабочем состоянии;

Пристегнуться ремнем безопасности;

Не выезжать на дорогу без зимних шин.

В то же время пешеходов призывают переходить улицы только в специально отведенных для этого местах или на углу улиц. Патрульные инспекторы работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности граждан. В случае необходимости следует звонить по номеру 112.