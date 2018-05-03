Водителей-пьянчуг обяжут посещать специальную обучающую программу

Автолюбителей, пойманных за рулем в нетрезвом виде и лишенных прав, могут обязать принимать участие в испытательной программе по борьбе с алкоголем и наркоманией, установленной консультантом по пробации.

Программа пробации будет осуществляться за плату, установленную правительством. Эти положения включены в проект, предложенный для публичных консультаций, пишет bizlaw.md.

Проект также устанавливает, что консультант по пробации является лицом, которое осуществляет психосоциальную оценку, контроль лиц, находящихся в конфликте с уголовным законодательством, занимается их реинтеграцией в общество, адаптацией освобожденных из мест лишения свободы, с тем чтобы предотвратить совершение ими новых преступлений.

В настоящее время правовые нормы устанавливают, что водители, пойманные в нетрезвом виде за рулем, обязательно подлежат антиалкогольному и антинаркотическому обучению, проводимому также за отдельную плату.

Проект также предусматривает исключение штрафов за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вместо этого такие водители будут лишаться прав на срок не менее четырех лет.