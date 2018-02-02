Водителей-лихачей за игнорирование предупреждений полиции ждет наказание (ВИДЕО)

Всё больше случаев нарушения ограничения установленной скорости регистрирует Национальный инспекторат патрулирования (НИП).

Так, за последние 6 дней в рамках спецоперации “Скорость”, сотрудники НИП оштрафовали более 3 тысяч водителей, пренебрегших ПДД. Все нарушители получили от 3 до 5 штрафных пунктов и были санкционированы на сумму до 1,5 тысяч леев.

В связи с этим, в последующие 2 дня НИП усилит свою работу, дабы избежать аварий, и будет по-максимуму штрафовать тех, кто нарушает ПДД.

Кроме этого, органы правопорядка настоятельно рекомендуют следовать таким правилам:

-не превышать установленное ограничение скорости;

-постоянно регулировать скорость движения автомобиля, согласно установленным дорожным знакам;

-будьте внимательны на поворотах;

-держитесь на безопасном расстоянии от автомобиля, движущегося впереди.

Операция “Скорость” продлится до 11 февраля, всё это время патрульные будут следить за движением на дорогах при помощи радаров и машин – “капканов”.

Напомним, что сегодня молдавский “шумахер” попался на вождении под 140 км/ч.

Peste 3 000 de șoferi prinși cu viteză excesivă în timpul operațiunii „Viteza” Peste 3 000 de șoferi prinși cu viteză excesivă în timpul operațiunii „Viteza”#INP a depistat, în doar 6 zile, 3 069 de șoferi care circulau cu viteză excesivă. Toți conducătorii auto au fost sancționați contravențional cu amenzi de până la 1 500 de lei cu aplicarea punctelor de penalizare de la 3 la 5.Deoarece urmează 2 zile de odihnă, pentru a evita consecințele unui accident din cauza vitezei excesive, INP va intensifica la maximum depistarea șoferilor care nu țin cont de regulile generale în timpul condusului. Astfel, solicităm șoferilor să respecte următoarele recomandări:- nu depășiți limita de viteză; – adaptați permanent viteza de rulare la condițiile de drum şi trafic;- abordaţi curbele uşor, păstrând o viteză redusă şi uniform; – păstraţi o distanță de siguranță față de autovehiculul care circulă în faţă. Inspectoratul Național de Patrulare anunță conducătorii auto că operațiunea „Viteza” continuă până pe 11 februarie, iar polițiștii de patrulare sunt mobilizați cu mașinile capcană și radare. Опубликовано Inspectoratul Național de Patrulare al IGP 2 февраля 2018 г.