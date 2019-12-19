Водитель “Жигули” избил патрульного: нарушителю грозит уголовное наказание

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Следственный комитет города Дубоссары возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

По данным пресс-службы ведомства, в начале этого месяца сотрудниками ДПС в Дубоссарах был замечен автомобиль марки ВАЗ 2107, двигавшийся в темное время суток без включенных световых приборов. Водитель проигнорировал требование сотрудников дорожно-патрульной службы об остановке и попытался скрыться. В ходе задержания мужчина причинил сотруднику ДПС легкие телесные повреждения, а также порвал его форменную одежду.

Как оказалось впоследствии, автомобилем управлял 49-летний житель города Дубоссары, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При изучении личности задержанного было установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем, будучи нетрезвым, помимо этого отбывал наказание за совершение ряда тяжких преступлений.

По ходатайству следствия на период предварительного расследования к задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием будет дана оценка действий арестованного не только в части сопротивления представителю власти, но и в части нетрезвого вождения.