Водитель забитой до отказа кишиневской маршрутки: Троллейбусы тоже так ездят! (ВИДЕО)

Сотрудники Отделения по надзору за транспортом и дорожным движением в рамках Управления полиции муниципия Кишинев возобновили сегодня, 12 декабря, действия по мониторизации маршрутных такси и санкционированию водителей-нарушителей, учитывая тот факт, что в преддверии зимних праздников пассажиропоток резко возрастает.

Как сообщает столичная полиция, водители, не соблюдающие положения Регламента дорожного движения и перевозящие большее количество пассажиров, чем дозволено, были оштрафованы на 600 леев и три штрафных пункта каждый. Не все, однако, были согласны с наказанием.

– Троллейбусы тоже так ездят! Начиная с 6 утра, весь транспорт так ездит, весь транспорт забит, – посетовал один из водителей.

Столичная полиция проводит данные действия для предупреждения ДТП с участием маршруток, а также для борьбы с карманниками и их задержания с поличным. Водителей микроавтобусов настоятельно призывают соблюдать ПДД.