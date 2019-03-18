Водитель водителю рознь: шофёр троллейбуса наладил дорожное движение, а маршрутчик проехал на красный (ВИДЕО)

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Поведение на дорогах некоторых водителей нередко вызывает шок у жителей нашей страны. Чаще всего многочисленные нарушения и дерзкая манера вождения наблюдается у водителей маршруток.

Такой показательный случай произошёл сегодня утром на пересечении улиц А. Дога и Т. Владимиреску в столице. Там водитель маршрутного микроавтобуса без какого-либо стеснения проехал на красный сигнал светофора. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения другого участника дорожного движения, пишет protv.md. На кадрах видно, что маршрутчик остановился у пешеходного перехода, пропустил женщину с коляской, и сразу после этого проехал на красный сигнал светофора.

Между тем правильное поведение на дороге и свою ответственность показал на днях водитель сломавшегося троллейбуса. Транспорт «встал» на проезжей части и создал трудности для дорожного движения, поэтому водитель не растерялся и сыграл роль регулировщика. Он наладил дорожное движение и помог пешеходам безопасно перейти дорогу. Инцидент произошёл на пересечении улиц А. Матеевич и В. Пыркылаб.